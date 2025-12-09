Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi, ÜNİLİG'de 76 madalya topladı

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024-2025 Üniversiteler Ligi'nde 182 üniversite arasında 22 branşta kazandığı 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalyayla birinci oldu. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu başarının ekip çalışması ve azmin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ve 182 üniversitenin katıldığı 2024-2025 Üniversiteler Ligi'nde (ÜNİLİG) 22 branşta 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak birinci oldu.

Elde edilen başarı dolayısıyla ETÜ Yaşam Merkezinde "ETÜ ÜNİLİG Şampiyonluğu Kutlama Programı" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada, üniversiteleri için gurur dolu anı paylaştıklarını söyledi. Öğrencileri ve süreçte katkıları olanları tebrik eden Çakmak, "2024-2025 sezonunda 182 üniversite arasında toplam madalya sıralamasında Türkiye şampiyonu olmak yalnızca bir spor başarısı değil, aynı zamanda kararlılığın, disiplinin, azmin ve kurumsal vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir." diye konuştu.

Elde edilen sportif başarının öneminden bahseden Çakmak, şunları kaydetti:

"Bu başarı ETÜ ailesinin birlikte ortaya koyduğu büyük emeğin, inancın ve yüksek hedeflere yürüyen iradenin sonucudur. Elde edilen şampiyonluk sporcularımızın sahada verdiği mücadelenin, antrenörlerimizin özverisinin, akademisyenlerimizin rehberliğinin ve idari kadromuzun koordineli çalışmasının somut bir yansımasıdır. Bugünkü şampiyonluk elbette bir sonuçtur ancak bunu bir son değil yeni başlangıçların işareti olarak görüyoruz. Sporun her alanında daha ileri gitmek ve daha büyük başarı elde etmek ve gençlerimize daha geniş ufuklar açmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki Erzurum Teknik Üniversitesi, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir."

Program, Üniversiteler Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 22 branşta mücadele eden ve 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanan sporculara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor


title