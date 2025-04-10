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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Curling Müsabakalarında Forma Giyiyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Curling Müsabakalarında Forma Giyiyor
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Eğitimgücü Spor Kulübü için curlingde mücadele ediyor. 2024-2025 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig müsabakalarında yer alan Çakmur, takımının 1. Lige çıkması için çalışıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, lisanslı curlingçi olarak Eğitimgücü Spor Kulübü'nün başarısı için mücadele ediyor.

Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan 2024 - 2025 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Yakutiye Curling Salonu'nda tüm hızıyla devam ediyor. 4 il, 33 Kulüp, 49 Takım ve yaklaşık 250 Sporcunun curling pistine çıktığı Erzurum'da ilginç bir olayda yaşandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, lisanslı olarak Eğitimgücü Spor Kulübü Curling Takımında forma giydi.

Levent Çakmur,Hasan Eğriçayır, Selami Yıldız, Kayhan Yaşar'dan oluşan takım Eğitimgücü Spor, ilk maçını kıl payı kaybetse de şansı devam ediyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, takım arkadaşlarıyla birlikte Eğitimgücü Spor Kulübü'nü curlingte 1. Lige çıkarmak için mücadele veriyor.

Eski bir futbolcu olan Levent Çakmur, antrenör olarak Alpaslan Topcu, Fatih Kula, Kayhan Yaşar ve Erhan Göğtaştan oluşan teknik ekiple birlikte Eğitimgücü Spor Kulübünü yıldızlar kategorisinde Galatasaray, Beşiktaş ve Kayserispor ile birlikte Türkiye'nin ilk dört takımı arasında yer almasında da önemli rol oynamıştı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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