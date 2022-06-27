Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası sürüyor Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, kadın ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesiyle devam ediyor. Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, kadın ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesiyle devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Yakutiye ilçesindeki Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 65 ilden 812 sporcu katılıyor. Eleme müsabakaları kapsamında ringe çıkan kadın ve erkek sporcular, finallere katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyona, kızlarda 30 Haziran Perşembe, erkeklerde ise 1 Temmuz Cuma günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. AA / İsmail Hakkı Demir - Spor Spor Haberler

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