Haberler

Erzurumspor'un şampiyonluğu trafik ışıklarına yazıldı

Erzurumspor'un şampiyonluğu trafik ışıklarına yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın şampiyonluk sevinci şehirde coşkuyla kutlanıyor. Trafik ışıklarına 'Şampiyon Erzurum Spor' yazıları yerleştirilirken, otobüs ekranlarında da şampiyonluk mesajları yer aldı. Vatandaşlar mutluluk ve gurur yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın başarısı şehirde büyük coşku oluşturmaya devam ediyor. Kent genelinde şampiyonluk havası yaşanırken, yapılan görsel çalışmalar vatandaşların ilgisini çekti.

Şehir merkezindeki trafik ışıklarının kırmızı bölümüne "Şampiyon", sarı bölümüne "Erzurum", yeşil bölümüne ise "Spor" yazıları yerleştirildi. Trafikte bekleyen sürücüler ile yayalar ışıklarda Erzurumspor FK'nın şampiyonluk mesajıyla karşılaşıyor. Şehrin çeşitli noktalarına mavi-beyaz bayraklar asılırken, şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerin ekranlarında da hat numaralarının ardından "Şampiyon Erzurumspor" yazısı yer aldı.

'Çok mutlu ve gururluyuz'

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden vatandaş Dilara Polat, "Çünkü Erzurumspor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Erzurum'un her yerinde, trafik ışıklarında ve otobüs ekranlarında 'Erzurumspor Şampiyon' yazısını görmek benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaş Emin Burak Karadağ ise Erzurumspor'un 5 yıl sonra yeniden şampiyon olmasının şehir adına önemli bir başarı olduğunu belirterek, trafik ışıkları ve otobüs ekranlarında yer alan şampiyonluk yazılarını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ortaya çıktı

ROK'un mal varlığı ortaya çıktı! Arabalar, daireler, yalı...
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans