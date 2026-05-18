Erzurumspor'un şampiyonluğu trafik ışıklarına yazıldı

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın başarısı şehirde büyük coşku oluşturmaya devam ediyor. Kent genelinde şampiyonluk havası yaşanırken, yapılan görsel çalışmalar vatandaşların ilgisini çekti.

Şehir merkezindeki trafik ışıklarının kırmızı bölümüne "Şampiyon", sarı bölümüne "Erzurum", yeşil bölümüne ise "Spor" yazıları yerleştirildi. Trafikte bekleyen sürücüler ile yayalar ışıklarda Erzurumspor FK'nın şampiyonluk mesajıyla karşılaşıyor. Şehrin çeşitli noktalarına mavi-beyaz bayraklar asılırken, şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerin ekranlarında da hat numaralarının ardından "Şampiyon Erzurumspor" yazısı yer aldı.

'Çok mutlu ve gururluyuz'

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden vatandaş Dilara Polat, "Çünkü Erzurumspor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Erzurum'un her yerinde, trafik ışıklarında ve otobüs ekranlarında 'Erzurumspor Şampiyon' yazısını görmek benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaş Emin Burak Karadağ ise Erzurumspor'un 5 yıl sonra yeniden şampiyon olmasının şehir adına önemli bir başarı olduğunu belirterek, trafik ışıkları ve otobüs ekranlarında yer alan şampiyonluk yazılarını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı