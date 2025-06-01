Erzurum'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Erzurum'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
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Erzurum'da Yeşilay'ın öncülüğünde 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi etkinlikte, obeziteyle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

- Erzurum'da pedallar sağlıklı hayatlar için çevrildi

ERZURUM - Erzurum'da "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay'ın öncülüğünde, "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen bisiklet turu Erzurum'da da gerçekleştirildi. Erzurum Kalesi önünden başlayan, Yakutiye Kent Meydanı'nı geçerek Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen bisiklet turu, yeniden Erzurum Kalesi önünde sona erdi. Sağlıklı yaşam için pedallar çevrildi. Erzurum Kalesi önünde başlayan etkinlikte farklı yaş gruplarında onlarca bisikletçi, Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar gidip tekrar başlangıç noktasına geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in de katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara yapılan çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Çiftçi, Yeşilay'ın kuruluş amacına ve zamanla gelişen mücadele alanlarına dikkat çekerek, "Yeşilay, Erzurum'da 'Can Erzurum' gibi bir sosyal sorumluluk projesiyle güzel bir projeye imza attı. İnşallah ardından başka projelerin de olmasını diliyorum. Pandemide bir buçuk-iki sene mücadele ettik, ondan sonra 2021-2022 yılında yapılan araştırma sonucunda ülkemiz obezite konusunda Avrupa'da birinci, dünyada ise 4. sıraya yükselmişti. Demek ki ülkemizde de obezite gittikçe yaygınlaşıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bununla mücadele yöntemlerinden bir tanesi. İnşallah bu ve buna benzer etkinliklerle obeziteyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Spor
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