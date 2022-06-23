Drone - MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Erzurum'da Palandöken MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan yaklaşık 100 sporcu pedal çevirdi.

Elit erkek ve kadın, genç erkek, master erkek, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışan sporcular 4,8 kilometre uzunluğundaki parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Elit erkeklerde 7, elit kadınlar ve master erkeklerde 5 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, 17 yaş altı ve genç erkekler 4, 15 yaş altı erkekler 3 tur attı.

Zorlu parkurda pedal çeviren sporcular, madalya almak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, basın mensuplarına, iki gün süren yarışların federasyon faaliyet takviminde yer alan uluslararası organizasyon olduğunu söyledi.

Paris'te 2024'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na katılmak için bu yarışlarda mücadele etmek gerektiğini aktaran Akyön, "Söz konusu yarışlarda derece alan sporcular, olimpiyatlara katılabilecek. Bu yarışlar uluslararası takvimde yer alıyor. Buraya gelen ülkeler de yarışlarda puan almak istiyor. Aldığımız puanlar olimpiyatlara katılma noktasında kota oluşturuyor. Eğer o kotayı oluşturabilirsek ülkemizin bu branşta olimpiyatlarda yer almasını sağlayacağız. Ülkemiz şu anda dünya sıralamasında 28. basamakta. Buradaki yarışlarda alınan başarıları da katarsak 23. sıraya yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli dağ bisikleti sporcusu Emre Yavuz ise yarışta birinci geldiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Erzurum'u dağlık, taşlık bekliyordum ama buranın yeşiline hayran kaldım. Beklediğimin katbekat üzerinde. 7 tur üzerinden yapılan yarışlarda ülkemize birincilik getirmeyi başardım. Bunun için çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler:

1- Emre Yavuz

2- Dimitrios Antoniadis

3- Abdulkadir Kelleci

Elit kadınlar:

1- Alexandra Adam

2- Maria Eirini Karousou

3- Pelin Altekin

Master erkekler:

1- Mehmet Can Balcı

Genç erkekler:

1- Emre Yuca

2- Serdar Kara

3- Cuma Emirhan Bolat

17 yaş altı erkekler:

1- Hamdi İbrahim Şekerci

2- Samet Baştatar

3- Hüseyin Efe Karakaş

15 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Emin Cansarı

2- Harun Kahveci

3- Eren Geçim