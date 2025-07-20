Erzurum'da İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Erzurum'da İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Gerçekleştirildi
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, 290 başvuru arasından işe alınacak 105 aday için kura çekimi yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında yapılan İşgücü Uyum Programı protokolü kapsamında istihdam edilecek adaylar için kura çekimi yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında yapılan İşgücü Uyum Programı (İUP) protokolü Kapsamında İl Müdürlüğü ile Yakutiye, Aziziye, Palandöken, Oltu ve Olur ilçelerinde istihdam edilecek adaylar için kura çekimi yapıldı.

GSİM Şube Müdürü Sadrettin Üstün, Personel Şefi Halit Erden ile Personel servisi görevlilerin katılımıyla yapılan kura çekimi Hattat Hasan Çelebi Yurt Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşti. İŞKUR üzerinden başvuru yapan 290 kişi arasından işe alınacak olan 105 aday belirlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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