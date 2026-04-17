Gençlik Merkezleri yeni yol haritasını belirledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gençlik Merkezleri 3 Aylık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilerek yeni hedefler belirlendi. Gençlik hizmetleri ve spor faaliyetleri üzerine değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, geleceğe dönük projeler hakkında bilgi verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sporcu Eğitim Merkezi'nde "Gençlik Merkezleri 3 Aylık Değerlendirme Toplantısı "yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Metin Günay ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar'ın katıldığı toplantıda yeni yol haritası belirlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yapılması planlanan faaliyetlerin yanı sıra gençlik ve doğa kampları ile şehirler kültürler ve medeniyet gezileri ele alındı. Aylardır GSB İl Karnesine sporda olduğu gibi gençlik hizmetlerinde de Türkiye'de zirvede olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ederek, "Bu başarıyı bir takım ruhu ile hareket ederek başardık" dedi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ise "Bu değerlendirme toplantımızda geride bıraktığımız dönemin faaliyetlerini mercek altına aldık. Bakanlığımızın vizyon projelerini ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Gençlerimize dokunacak yepyeni hedeflerimizi belirledik. Daha dinamik, daha üretken ve daha güçlü bir gelecek için çalışmaya, üretmeye ve gençlerimizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Hedefimiz zirvedeki yerimi korumanın yanı sıra daha fazla gence dokunmak ve daha fazla faaliyetle hizmeti gençlerimizin ayağına kadar götürmek olacak" dedi.

Bu arada Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısına gençlik merkezlerinin müdürleri ile ilçe müdürleri ile gençlik liderleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
