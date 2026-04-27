Erzurum'da Galatasaray taraftarının derbi galibiyeti coşkusu

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe'nin ardından Erzurum'daki sarı-kırmızılı takımın taraftarları 3-0'lık galibiyeti gönüllerince kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Ligin son üç haftasına girilirken ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray taraftarlarını sokağa döktü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Galatasaray taraftarları tezahüratlarla hem galibiyeti hem de avantaj sağladıkları şampiyonluğu erkenden kutladılar. - ERZURUM

