Erzurum'da 'Buzun Üzerinde Bir Yıl' Projesi 4.000 Öğrenciye Buz Pateni Eğitimi Verecek

Erzurum GSİM'in "Buzun Üzerinde Bir Yıl" Projesi bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. GSB Yurtlarında barınan öğrenciler, hem üniversite öğrenimi görüyor hem de buz pateni öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören ve GSB yurtlarda barınan gençlere yönelik olarak geçen yıl başlatılan "Buzun Üzerinde Bir Yıl" projesi, bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Proje, gençlerin spor yaparak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanıyor. Erzurum'da üniversite öğrenimi gören gençler, hem öğrenim görüp hem de buz pateni öğrenmenin keyfini yaşarken, bu durumu "Buzun en eğlenceli hali' olarak yorumladılar.

Geçen Yıl Üçbin Üniversiteli Buz Pateni Öğrendi

Geçen yıl 11 yurttan yaklaşık 3 bin öğrencinin faydalandığı proje de bu yıl dört bin öğrencinin buz pateni öğrenmesi planlanıyor. Ekim ayında start verilen proje Kasım ve Aralık aylarında devam edecek. "Buzun üzerinde Bir Yıl" kapsamda, yaklaşık 4 bin üniversiteli genç, buz pateni salonunda ücretsiz olarak buz pateni eğitimi alacak. Proje kapsamında gençler, Salı ve Perşembe günleri 17: 00-18: 00 saatleri arasında, kendilerine özel olarak çıkarılan sporcu kartlarıyla buz pateni salonundan yararlanıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin güvenli ve konforlu bir şekilde salona ulaşmalarını sağlamak için kurum servislerini de hizmete sunuyor.

Uzman Antrenörler Eşliğinde Buz Pateni Keyfi

Projede görev alan antrenörler Sevilay Kesteloğlu, Ahmet Karaman ve Abdülkerim Çintimar, gençlere profesyonel bir şekilde buz pateni eğitimi veriyor. Proje sorumluları ARGE biriminden Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Aksakallı, programın koordinasyonunu yürütüyor. Kayıt işlemleri ise yurtların eğitim uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor.

Çakmur: Üniversiteli Gençlerimiz İçin Hem Stres Atma Hem Buz Pateni Öğrenme Fırsatı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Spor Hizmetleri ARGE Birimi tarafından yürütülen 'Buzun Üzerinde Bir Yıl' projesinin GSB yurtlarında barınan öğrenciler için hem sınav stersinden uzak bir eğlence hem de buz pateni öğrenme açısından Üniversiteli gençler için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Çakmur, "Geçen yıl büyük bir başarıyla hayata geçirdiğimiz 'Buzun Üzerinde Bir Yıl' projemiz, bu yıl da gençlerimizden yoğun ilgi görüyor. Hedefimiz, daha fazla gencimize ulaşmak ve onlara spor yapma imkanı sunmak. Projemiz, hem gençlerimizin fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor" dedi.

Dönmez: Üniversiteli Gençlerimize Güvenli Bir Ortamda Spor Yaptırıyoruz

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise, "Üniversiteli gençlerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını önemsiyoruz. Projemizin başarılı şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla buluştuğu bu projeyle hem sağlıklı bir yaşam kültürü kazanmalarını hem de keyifli vakit geçirmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan Buz Pateni Öğrenerek Gitmiş Olacaklar

Projeye katılan gençler, buz pateni eğitimi sırasında hem temel teknikleri öğreniyor hem de arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor. Erzurum'da gençlerin sporla buluşmasını sağlayan "Buzun Üzerinde Bir Yıl" projesi, il genelinde gençlere yönelik en kapsamlı ve ilgi çekici programlardan biri olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında GSB yurtlarında barınan öğrenciler, üniversiteden mezun olduktan sonra memleketlerine dönerken buz pateni öğrenmiş olarak gitmenin mutluluğunu yaşayacaklar. - ERZURUM