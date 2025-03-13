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Erzurum'da ASH Güreş Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekti

Erzurum'da ASH Güreş Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekti
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Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Birinciliğinde Erzurum'u temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, sporcusu Muhammet Demirci ile Muhammet Yılmaz'ın altın, Eyüphan İspirli'nin ise bronz madalya kazanmasıyla öne çıktı. Antrenör İsmail Hakkı Özkan, destek veren kurumlara teşekkür etti.

Erzurum'da yapılan Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Birinciliğinde Erzurum'u temsil eden spor kulüplerinden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oldu. Özellikle Antrenörler İsmail Hakkı Özkan ile Semih Günal ve Recep Köse'nin iş başına gelmesiyle birlikte ASH güreş takımın alt yapıda şaha kalktı.

Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonasında ASH'den Muhammet Demirci ile Muhammet Yılmaz altın madalya kazanırken, Eyüphan İspirli bronz madalya elde etti.

Erzurum temsilcisinin başarı elde eden sporcuları, Türkiye Şampiyonasına katılacak. Antrenör İsmail Hakkı Özkan, "Bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Hasan Aykut'a, Kulüp Başkanımız Nihat Polat'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile İl Temsilcimiz Eren Turan Dursun'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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