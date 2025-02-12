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Erzurum'da 9. Tematik Kış Kampı'na Teşekkür Belgesi Töreni

Erzurum'da 9. Tematik Kış Kampı'na Teşekkür Belgesi Töreni
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Erzurum'da düzenlenen 9. Tematik Kış Kampı'nda görev yapan personel ve antrenörlere teşekkür belgeleri verildi. İl Müdürü Levent Çakmur, başarıyı bir takım oyunu olarak değerlendirdi.

Erzurum'da 9.kez yapılan GBS Kış Kampında görev yapan personel ve antrenörlere teşekkür belgesi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Erzurum'da düzenlenen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Tematik Kış Kampının yankıları sürüyor.

9. Tematik Kış Kampında görev yapan personel ile antrenörlere teşekkür belgesi verildi. Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen teşekkür belge dağıtım törenine İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet ve şube müdürleri katıldı.

Bu başarı bir takım oyunu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, teşekkür belgesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "İlimizde 9. Kez yapılan Kış Kampımızın başarılı geçmesi hepimizin ortak eseri. Bu başarıyı bir takım oyununa benzetiyorum. Bakanlığımızın Erzurum kampından memnun olması bizleri mutlu etmiştir. Biz de bu memnuniyeti görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür belgesi ile taçlandıralım dedik. Tematik kış kampındaki başarı birlikte çalışmanın bir ürünü herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum GSİM Eğitim Faaliyetleri Şube Müdürü İbrahim Şimşek ise kolektif bir ruhla çalışarak başarılı olduklarını ifade ederek, görevini başarıyla yapan Kış Kampı Koordinatörlük ekibi ile antrenörlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erzurum GSİM Hattat Hasan Çelebi Kız Yurdu'nda bir hafta süren KYGM 9. Tematik Kış Kampın kış ve buz sporlarında öğrencilere kayak, curling, buz pateni öğreten antrenörlerin yanı sıra kar voleybolu ve kızak ile gençlik faaliyetlerinde görev yan hizmet ve şube müdürleri ile Kış Kampı Koordinatörlük ekibine İl Müdürü Levent Çakmur tarafından teşekkür belgesi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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