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Erzincanspor yönetimi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edip forma takdim etti

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Erzincanspor yönetimi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edip forma takdim etti
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Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye Erzincanspor forması ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, en kısa zamanda bir Erzincanspor maçını izlemeye geleceği belirtildi.

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan Ankara temaslarına başlayan Erzincanspor yönetimi, Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyarette Bahçeli'ye Erzincanspor forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulübe verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür edilen ziyarette, Bahçeli'nin de en kısa zamanda Erzincanspor'un bir maçını izlemek üzere geleceğini ifade ettiği belirtildi.

Erzincanspor'un ligde bay geçeceği hafta kapsamında gerçekleştirilen Ankara temaslarının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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