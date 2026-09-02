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Erzincanspor transfer tahtasını açtı

Erzincanspor transfer tahtasını açtı
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Erzincanspor Kulübü, geçmiş dönemlerden kaynaklanan 24 futbolcuya ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları için toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme yaparak transfer tahtasını açtı. Kulüp, Ulusal Kulüp Lisansı'nı alarak yeni sezon için anlaşma sağlanan futbolcuların lisans işlemlerini tamamladı. Yönetim, mali disiplini koruyarak kulübün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincanspor Kulübü, geçmiş dönemlerden kaynaklanan 24 futbolcuya ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları kapsamında toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme yaparak transfer tahtasını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde sportif faaliyetlerin eksiksiz sürdürülebilmesi amacıyla mali ve idari çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, geçmiş dönemlerden kaynaklanan 24 futbolcuya ilişkin UÇK dosyaları için toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme gerçekleştirildiği ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirildiği aktarıldı.

Yapılan ödemelerin ardından Erzincanspor'un Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldığı ve transfer tahtasını açtığı bildirildi.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni sezon kadro yapılanması kapsamında anlaşma sağlanan futbolcuların lisans işlemlerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sistemine yüklendiği ve tescil işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kulübün yeni sezon öncesindeki önemli süreçlerinden birinin daha geride bırakıldığı ifade edilerek, yönetim kurulunun kulübün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, mali disiplini korumak ve sportif hedeflere güçlü şekilde ilerlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Erzincanspor Kulübü yönetimi, zorlu süreçte önemli bir mali yükümlülüğün yerine getirilmesinin, transfer tahtasının açılmasının ve futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlanmasının mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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