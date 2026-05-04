Erzincanlı sporcular milli takımın gözdesi oldu

Erzincan'da yetişen badminton sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla milli takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Erzincan'da altyapıdan yetişen sporcular, son dönemde katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor. Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası gençler turnuvasında Nisa Nur Çimen iki kategoride finale çıkarak iki altın madalya kazanırken, Gökay Göl ise iki farklı dalda finale yükselerek bir altın ve bir gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlarla sporcular, milli takımda en başarılı isimler arasında gösterildi.

Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin, Erzincan'da yetişen sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, elde edilen derecelerin branş adına önemli bir ilkleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Antrenörler, Erzincan'da sağlanan desteklerin doğru şekilde değerlendirildiğini ve bunun sonucunda uluslararası başarıların geldiğini belirterek, sporcuların performansından memnuniyet duyduklarını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
