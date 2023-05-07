Erzincanlı sporcular Lüksemburg'dan üçüncülükle döndü

Lüksemburg'da düzenlenen Olimpiyat Puan Turnuvası Yonex Lüksemburg Open'de Erzincanlı badmintoncular üçüncü oldu.

Lüksemburg'da düzenlenen Olimpiyat Puan Turnuvası Yonex Lüksemburg Open'de Erzincanlı badmintoncular üçüncü oldu.

32 çift bayanın katıldığı çift bayanlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti olimpiyat puan mücadelesinde; İlk turda Hollanda'yı 2- 0, ikinci turda İsveçli rakiplerini 2- 0, 3'ncü tur çeyrek finalde Hindistanlı rakiplerini 2- 0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hollandalı rakiplerine 2- 1 yenilen Erzincanlı sporcular turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. - ERZİNCAN