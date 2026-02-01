Haberler

Erzincanlı sporcular Trabzon'daki havalı silahlar müsabakalarına damga vurdu

Erzincanlı sporcular Trabzon'daki havalı silahlar müsabakalarına damga vurdu
Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları'na katılan Erzincanlı sporcular, çeşitli yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle kentlerini gururlandırdı. U21, U18, U15 ve U12 kategorilerinde birçok ödül kazandılar.

Trabzon'da 30 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular başarılara imza attı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Erzincan'ı gururlandırdı.

Müsabakalarda;

U21 Kategorisinde

Kerim Can Karanlık birincilik,

Elif Melike Polat üçüncülük elde etti.

U18 Kategorisinde

Nisanur Özatalay üçüncü,

Berat Kütük üçüncü oldu.

U15 Kategorisinde

Muhammed Utku Yenice ikincilik,

Esila Ravza Arslan üçüncülük,

Emre Can Sezgin üçüncülük derecesi kazandı.

U12 Kategorisinde

İrem İlkay Badur birinci oldu.

Büyük Erkekler Kategorisinde ise

Yiğit Geçim ikincilik elde etti.

Elde edilen derecelerle Erzincanlı sporcular, organizasyona damga vururken, sporcuların başarısı kentte sevinç yaşattı. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı temenni edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
