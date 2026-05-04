Erzincanlı Satranççılar Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Satranç Grup Yarışmalarında derece elde eden Erzincanlı öğrenciler, Türkiye finallerinde mücadele etmeye hazırlanıyor.

01-05 Nisan 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç Grup Yarışmalarında başarılı olan takımlar, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

Okul Sporları Satranç Türkiye Finali, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyona 81 ilden 138 okul katılacak.

Erzincan Satranç İl Temsilcisi ve Mehmetçik Ortaokulu antrenörü Murat Burak San, Erzincan'dan iki okulun Türkiye finallerinde mücadele edeceğini belirtti. Buna göre Küçükler Genel kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu 6 sporcu ile, Genç Kızlar kategorisinde ise Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 sporcu ile yarışacak.

Erzincan'ı temsil edecek sporcular arasında Mehmetçik Ortaokulu'ndan Ali Murat Arslan, Orkun Kabasakal, Ali Çağan Yatmış, Ahmet Kerem Karabulut, Eyyüp Kaan Güneş ve Ahmet Yusuf Aktepe yer alırken; Hacı Ali Akın Kız MTAL'den Ömür Medine Biçeroğlu, Ayşenur Zeynep Yalçın, Begüm Büşra Karaarduç ve Seadet Sahra Şahin mücadele edecek.

Turnuvada ayrıca antrenör Erol Davut ve idareci Gökçe Torun'un da yer alacağı bildirildi.

Satranç İl Temsilcisi Murat Burak San, grup müsabakalarının Batman, Bolu, Erzurum, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Tokat ve Yalova'da yapıldığını hatırlatarak, finale kalan tüm takımlara başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı