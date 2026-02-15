Türkiye şampiyonu Erzincan'dan

Erzincanlı sporcu Poyraz Aslan, Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda cirit atma branşında 59.17 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakan sporcu, elde ettiği şampiyonlukla hem Erzincan'ı hem de antrenörlerini gururlandırdı. Altın madalya alan Poyraz Aslan'ın başarısı kentte sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN