Türkiye şampiyonu Erzincan'dan

Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda 59.17 metrelik derecesiyle cirit atma branşında Türkiye şampiyonu olan Poyraz Aslan, Erzincan'ı ve antrenörlerini gururlandırdı. Elde ettiği şampiyonluk ve altın madalyası kentte sevinçle karşılandı.

Erzincanlı sporcu Poyraz Aslan, Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda cirit atma branşında 59.17 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakan sporcu, elde ettiği şampiyonlukla hem Erzincan'ı hem de antrenörlerini gururlandırdı. Altın madalya alan Poyraz Aslan'ın başarısı kentte sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
