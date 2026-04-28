Erzincanlı güreşçilerden Türkiye şampiyonasında başarı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular dereceler elde etti.

Kars'ta düzenlenen ve 81 ilden 1000'i aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcularından Medine Muhammetli 50 kiloda Türkiye ikincisi, Safiye Mustafa ise 54 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri derecelerle Milli Takım kadrosuna davet edilen sporcuların, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu