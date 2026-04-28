Erzincanlı güreşçilerden Türkiye şampiyonasında başarı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular dereceler elde etti.

Kars'ta düzenlenen ve 81 ilden 1000'i aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcularından Medine Muhammetli 50 kiloda Türkiye ikincisi, Safiye Mustafa ise 54 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri derecelerle Milli Takım kadrosuna davet edilen sporcuların, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

