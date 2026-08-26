Erzincanlı Milli Güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Erzincanlı Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Taranto kentindeki organizasyonda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, çeyrek finalde Tunuslu Chad Celjeli'yi 8-1 mağlup etti.

Yarı finalde Avrupa üçüncüsü İtalyan Fabiana Rinella ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 11-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında İspanyol Lydia Perez Tourino ile karşılaşan Elvira Süleyman Kamaloğlu, rakibini 4-0 mağlup ederek Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı