Erzincanlı güreşçi Elvira Süleyman Avrupa ikincisi oldu

Erzincanlı milli güreşçi Elvira Süleyman, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda 57 kilogram kategorisinde mücadele eden Süleyman, başarılı performansıyla finale yükseldi.

Final müsabakasında rakibine yenilen milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği dereceyle Türkiye'ye gurur yaşatan Süleyman için yetkililer ve spor camiası tebrik mesajları yayımladı.

Milli sporcunun başarısında emeği bulunan antrenörleri de kutlanırken, Süleyman'ın gelecek organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

