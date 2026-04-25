Erzincanlı güreşçi Elvira Süleyman Avrupa ikincisi oldu

Erzincanlı milli güreşçi Elvira Süleyman, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda 57 kilogram kategorisinde mücadele eden Süleyman, başarılı performansıyla finale yükseldi.

Final müsabakasında rakibine yenilen milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği dereceyle Türkiye'ye gurur yaşatan Süleyman için yetkililer ve spor camiası tebrik mesajları yayımladı.

Milli sporcunun başarısında emeği bulunan antrenörleri de kutlanırken, Süleyman'ın gelecek organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi