Erzincanlı badmintonculardan Avrupa ikinciliği

Hırvatistan'da düzenlenen U-13 Adria Youth International Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı sporcular Elif Yağmur Uçar ve Yusuf Cembekli, karışık çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Hırvatistan'ın Opatija kentinde düzenlenen U-13 Adria Youth International Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Erzincanlı sporcular Elif Yağmur Uçar ile Yusuf Cembekli, karışık çiftler kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

12 ülkeden 155 sporcunun katıldığı uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı sporcular, karışık çiftler (mix) kategorisinde gösterdikleri performansla final oynama başarısı elde etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Elif Yağmur Uçar ile Yusuf Cembekli, gümüş madalya kazanarak hem Türkiye'ye hem de Erzincan'a önemli bir başarı kazandırdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
