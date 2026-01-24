Haberler

Badminton'da Erzincan rüzgârı: 3 şampiyonluk, 1 ikincilik

Badminton'da Erzincan rüzgârı: 3 şampiyonluk, 1 ikincilik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü badminton takımı, 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'ndan 3 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye İkinciliği ile döndü. Takım, genel klasmanda Türkiye ikincisi oldu.

Erzincanlı badmintoncular, Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.

19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 151 kulüpten 758 sporcunun katıldığı şampiyonada Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye İkinciliği elde ederken, takım halinde de Türkiye ikincisi oldu.

Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Erçetin, Türkiye Şampiyonu olurken, Karışık Çiftler kategorisinde de şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı erkek sporcusu unvanını aldı. Çift Kadınlar kategorisinde Asya Çınkır Türkiye Şampiyonu olurken, Karışık Çiftler kategorisinde Asya Çınkır - Muhammed Efe Erçetin ikilisi Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, 151 kulüp arasında takım halinde Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Ortalığı karıştıran İran bahsi! Meblağ dudak uçuklattı
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Ortalığı karıştıran İran bahsi! Meblağ dudak uçuklattı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte yeni adresi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı