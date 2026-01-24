Badminton'da Erzincan rüzgârı: 3 şampiyonluk, 1 ikincilik

Erzincanlı badmintoncular, Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.

19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 151 kulüpten 758 sporcunun katıldığı şampiyonada Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye İkinciliği elde ederken, takım halinde de Türkiye ikincisi oldu.

Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Erçetin, Türkiye Şampiyonu olurken, Karışık Çiftler kategorisinde de şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı erkek sporcusu unvanını aldı. Çift Kadınlar kategorisinde Asya Çınkır Türkiye Şampiyonu olurken, Karışık Çiftler kategorisinde Asya Çınkır - Muhammed Efe Erçetin ikilisi Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, 151 kulüp arasında takım halinde Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - ERZİNCAN