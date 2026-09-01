Erzincanlı Atlet Ali Eren Yüksel'den Uzun Atlamada Türkiye İkinciliği
Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Final Müsabakalarında uzun atlamada 5,90 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Final Müsabakalarında uzun atlamada 5,90 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti.
Denizli'de düzenlenen ANALİG Atletizm Türkiye Final Müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Ali Eren Yüksel, uzun atlama branşında mücadele etti.
Yüksel, 5,90 metrelik derecesiyle organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı