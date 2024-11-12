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Erzincan Takımları Badminton Süper Liginde Zirveyi Paylaşıyor

Erzincan Takımları Badminton Süper Liginde Zirveyi Paylaşıyor
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Türkiye Badminton Federasyonu Süper Liginde Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Telekom Spor Kulüpleri, 7. etap maçlarının ardından 1. ve 2. sırada yer alarak zirvede bulundular. Antrenörler başarıların ardında destek veren kurumlara teşekkür etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun Türkiye Süper liginde zirve yarışını sürdüren iki kulübü Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ve Erzincan Telekom Spor Kulüpleri 9-10 kasım tarihlerinde Çorum ilinde yapılan 7.etap maçlarının ardından 1. ve 2. olarak zirvede yer aldılar.

Süper ligle ilgili açıklamada bulunan Milli Takım Antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin; "7 yaşında seçtiğimiz Erzincan'ın çocukları, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünü tüm imkanlarını kullanarak ve Erzincan'ın baştan beri desteklerini bizden esirgemeyen İl Özel İdaresi ve Telekom Spor Kulübünün de destekleri ile sporcularımız ulusal ve uluslar arası yarışmalarda bir çok başarı elde edip Türkiye'ye bu branşta tarihi ilkler yaşattılar. Şimdi de Türkiye Süper ligin bitimine bir hafta kala iki Erzincan takımının yer alması şehrimiz için gurur kaynağıdır. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Verilen destekler arttıkça Erzincan'da yeni çocuklar yetiştirip şehrimize ve ülkemize yeni başarılar getirip özellikle hedefimiz olan şanlı Bayrağımızın uluslararası yarışmalarda en zirvede dalgalandırmaktır" diye konuştular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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