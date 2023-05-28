Erzincan Gençler Gücüspor deplasmandan 1 puanla döndü
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Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda Erzincan Gençler Gücüspor, Kılıçaslan Yıldızspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçta Derya Korkmaz ve Ceyda Doğan'ın golleriyle skor eşitlendi.
Kadınlar 2. Lig A Grubunda yer alan Erzincan Gençler Gücüspor, ligin 9. haftasında Kayseri deplasmanında Kılıçaslan Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tolga Selvi xx, Hamza Yıldız xx, Hatice Yüceyurt xx
Kılıçaslan Yıldızspor: Esra Alan x, Gülseren Irkılata x, Ceyda Doğan x, Fatma Acıpınar x, Züleyha Gezer x, Gülbahar Yıldız x, Nursena Taşdemir x, Ayşegül Doğan x (Aysu Yılmaz dk.30 x), Emine Aysel x, Merve Fırtına x, Nevin Çadır x (Esra Kılıçkaya dk.46 x)
Erzincan Gençler Gücüspor: Melisa Özege x, Melek Çoban x, Dilan Çağla Güven x, Aleyna Yasemin Eroğlu x, Nursel Bingöl x (Ezgi dk.70 x), Şeyda Nur Okumuş x, Esra Bingöl x (Eylül Bal dk.60 x), Simge Cam x, Derya Korkmaz x, Rabia Tunç x
Goller: Ceyda Doğan (dk. 89) (Kılıçaslan Yıldızspor), Derya Korkmaz (dk.27) (Erzincan Gençler Gücüspor) - ERZİNCAN