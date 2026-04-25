Erzincan Fen Lisesi futbol takımı il birincisi oldu

Erzincan'da düzenlenen Gençlik Futbol Turnuvası'nda oynadığı tüm maçları kazanan Fen Lisesi Erkek Futbol Takımı il birincisi oldu.

Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken takım, elde ettiği bu sonuçla Erzincan'ı bölge düzeyinde temsil etme hakkı kazandı.

Erzincan Fen Lisesi futbol takımı, 01-04 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ahlat'ta düzenlenecek Doğu Anadolu Bölge Finalleri'nde mücadele edecek.

Okul yönetimi ve öğretmenler, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, bölge finallerinde de aynı başarının sürdürülmesini temenni etti. - ERZİNCAN

