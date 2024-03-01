Erzincan'da Tekvando Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları Başladı

Erzincan'da 29 ilden 396 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları başladı.

Tekvando Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda başladı. Mücadeleler renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalarda rakiplerini yenebilmek için sporcular kıyasıya mücadele etti.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, "İlimizde Tekvando Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları düzenleniyor. Toplam 29 ilden 396 sporcunun katılıyor. 3 gün sürecek müsabakalar. Her günün finalleri gün içerisinde oynanacak. Erzincan artık bir spor şehri. Büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Tekvando Okul Sporları Gençler Grup Müsabakalarına katılan sporcular ise Tekvando sporunu yapmalarını gençlere tavsiye ettiler. - ERZİNCAN