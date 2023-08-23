Erzincan'da spor karşılaşmalarında görev alan kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik personeline eğitim verildi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Birol Aykan ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Serdar Çalışkan tarafından spor karşılaşmalarında görev alan 26 amir sınıfı genel kolluk ve 40 özel güvenlik personeli ile stat sorumlusuna teorik ve uygulamalı olarak Kaan Uygulaması dahilinde spor güvenliği eğitimi verildi.