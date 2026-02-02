Erzincan'daki Alp Disiplini 1. Etap yarışları "Minikler Festivali" ile başladı
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Festivali ve Alp Disiplini 12, 14 ve 16 yaş altı 1. etap yarışları Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde başladı. Festivalde toplam 96 sporcu kıyasıya mücadele edecek.
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde iki gün sürecek yarışların açılışı, Minikler Festivali ile yapıldı.
Toplam 13 ilden 96 sporcunun katıldığı festivalde, sporcular kıyasıya mücadele edecek.
Alp Disiplini 12, 14 ve 16 yaş altı 1. etap yarışmalarıyla organizasyon sona erecek.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Spor