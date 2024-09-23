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Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası Düzenlendi

Erzincan'da Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası Düzenlendi
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Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası, 20 ilden 132 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyonda katılımcılar zorlu hava koşullarında mücadele etti. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri verildi.

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası, 20 ilden gelen 132 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Erzincan, 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet takvimi kapsamında gerçekleştirilen organizasyona 20 ilden toplam 28 kulüpten 132 sporcu katıldı. Üzümlü ilçesi Piri Sami köyü Semizali mevkiinde yapılan müsabakalarda, katılımcılar hünerlerini sergileyerek kıyasıya rekabet etti.

İki gün süren müsabakalarda farklı yaş grupları ve kategorilerde yarışan sporcular, zorlu hava koşulları altında üstün performans gösterdi. İşte dereceye giren sporcular:

50 Yaş ve Üstü 50 lb Limitli Karma Hava Koşusu Kategorisi:

Mustafa Koçak (Tokat)

Mehmet Demir (Adana)

Murat Herem (Düzce)

18-49 Yaş 50 lb Limitli Karma Hava Koşusu Kategorisi:

Ömer Çağlayan (Mersin)

Serdar Arslan (Düzce)

Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)

Mürekkep Yay Karma Hava Koşusu Kategorisi:

İsmail Göllüoğlu (Ankara)

Fatih Yıldız (İstanbul)

Mehmet Demir (Adana)

Kadınlar Sınırsız Çekiş Kuvveti Hava Koşusu Kategorisi:

Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)

Fatma Ayvacı (İstanbul)

Nagihan Tunç (İstanbul)

Erkekler Sınırsız Çekiş Kuvveti Hava Koşusu Kategorisi:

İsmail Göllüoğlu (Ankara)

Fatih Yıldız (İstanbul)

Mehmet Demir (Adana)

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Ödül törenine, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve diğer protokol üyeleri katıldı. Organizasyon, Türk okçuluğunun yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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