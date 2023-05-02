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Erzincan'da küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı

Erzincan'da küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı

Spor Haberleri

Erzincan'da okul sporları küçükler masa tenisi grup müsabakaları start aldı.

Erzincan'da okul sporları küçükler masa tenisi grup müsabakaları start aldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen okul sporları küçükler masa tenisi grup müsabakaları 9 ilden 36 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 94 sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor Salonunda açılış seremonisi ile başladı. Müsabakalar 1-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Merkez Erzincan Gençlik Spor Spor Haberler

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