Erzincan'da küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı

Erzincan'da okul sporları küçükler masa tenisi grup müsabakaları start aldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen okul sporları küçükler masa tenisi grup müsabakaları 9 ilden 36 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 94 sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor Salonunda açılış seremonisi ile başladı. Müsabakalar 1-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam edecek. - ERZİNCAN