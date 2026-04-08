Erzincan'da 'Koşabiliyorken Koş' etkinliği düzenlendi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yürüyüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı.

Etkinlikte, hareketli yaşam teşvik edilerek obeziteye karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Katılımcılar, gerçekleştirilen aktivitelerle hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. - ERZİNCAN

