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Erzincan’da ilk kez Milli Takım Gelişim Kampı düzenlendi

Erzincan’da ilk kez Milli Takım Gelişim Kampı düzenlendi
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Türkiye Güreş Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Milli Takım Gelişim Kampı, ilk kez Erzincan’da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Milli Takım Gelişim Kampı, ilk kez Erzincan'da gerçekleştirildi.

Kentte düzenlenen kampa sporcu ve antrenörlerden oluşan 70 kişilik milli takım kafilesi katıldı. Kamp kapsamında gerçekleştirilen antrenmanların yanı sıra sporculara Erzincan'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri de tanıtıldı.

Kampın, Türk güreşinin geleceğine yönelik önemli bir organizasyon olduğu belirtilirken, 2028, 2032, 2036 ve 2040 Olimpiyatları hedefleri doğrultusunda milli takım sporcularının gelişimine katkı sağlaması amaçlandı.

Erzincan'ın ilk kez milli takım kampına ev sahipliği yapmasını sağlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve yönetim kuruluna da teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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