Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı

Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı
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Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Ödül töreninde dereceye giren sporcular Vali Hamza Aydoğdu ve diğer protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Valilik koordinasyonunda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda dün başlayan şampiyonaya 21 ülkeden 50 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurdaki organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

Şampiyonada "open luge" kategorisinde Abdil Mahdzan birinci, Ulrich Becker ikinci, Kolby Parks üçüncü oldu.

Yarışmaların "open skate" kategorisinde ise birinciliği Adrien Paynel, ikinciliği Owen Fox, üçüncülüğü ise Harry Clarke elde etti.

"Open inline" kategorisinde de Carlos Quirogo birinci, Andreu Rochina ikinci, Loneis Pyrovolou üçüncü oldu.

Ergan Dağı ekstrem sporlarında dünyaya açılıyor

Vali Hamza Aydoğdu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 21 ülkeden 50 sporcunun kendi bayrağını, hayalini sırtına alarak yarışmalara geldiğini söyledi.

Sporun, dostluğun ve mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ergan Dağı'nı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli ekstrem spor merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız. Altyapısıyla, doğasıyla, organizasyon kapasitesiyle biz buna hazırız. Çünkü biz, sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir anlayışla yürüyoruz. Şampiyonada yarışan tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ödül almaya hak kazanan kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Spor
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