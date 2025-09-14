Haberler

Erzincan'da Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası Başladı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, dün start aldı. 6 ilden 120 sporcunun katıldığı yarışların final müsabakaları bugün yapılacak.

Erzincan'da dün başlayan Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, bugün yapılacak olan yarışlarla sona erecek.

Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Erzincan'ın Kemah ilçesinde dün başladı.

Kemah Acemoğlu Kanyonu'nda 6 ilden 120 sporcunun katılımıyla başlayan yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışların startını veren Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, tüm sporculara başarılar diledi.

Yarışlar, bugün final müsabakalarıyla sona erecek. Ödül töreni gerçekleştirilecek. - ERZİNCAN

