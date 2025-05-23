Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bahar Şenlikleri’ni Spor Müsabakaları ile Taçlandırdı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bahar Şenlikleri’ni Spor Müsabakaları ile Taçlandırdı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlediği çeşitli spor müsabakaları ile spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, ödül töreninde dereceye giren sporcular ve takımlar ödüllerini aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarıyla spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Kort tenisi, voleybol, futbol, masa tenisi ve badminton branşlarında, öğrenci ve akademik personel kadın-erkek sporcular kıyasıya mücadele etti.

Rektörlük tören alanında gerçekleştirilen ödül töreninde, müsabakalarla dereceye giren sporcular ve takımlar ödüllerine kavuştu. Törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, akademik personel, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Bahar Şenlikleri spor müsabakaları sonunda, dereceye giren takımlar ve sporculara madalyaları Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üst yönetim tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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