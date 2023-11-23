ERVA Marifet Spor Kulübü Açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erdemlerimizle Varız Projesi" kapsamında kurulan ERVA Marifet Spor Kulübü'nün açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, açılıştaki konuşmada, yerel yöneticiler olarak Kayseri'de her türlü sorumluluğu aldıklarını ifade etti.

Gençler için yapılan her çalışmaya destek verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Kayseri'yi hem iş aleminde hem de sportif, kültürel, turizm ve diğer konularda daha iyi bir noktaya taşıma çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Valisi Gökmen Çiçek de spor alanında her mahallede gençlere destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kayseri'de belediyeler olmadan bir şey yapılamayacağını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Özellikle iş yaparken, işin yorucu kısmında belediyeler var. Sonundaki mükafat ve görünür kısmında arkadaşlarımız mütevazılığıyla geride duruyorlar. Hem Büyükşehrimizin Spor AŞ'si hem ilçe belediyelerimizin bütün ilçelerde yaptıkları sosyal alanlar ve spor alanları olmasaydı bu projeler gerçekleşmezdi."

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise Vali Çiçek'in teşviklerine devam etmesi halinde Kayseri'de çok güzel meyvelerin, ürünlerin de geleceğini ifade etti.

Törene ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.