Erciyes Üniversitesi'nden 'Sağlık için Spor' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Bünyan Akmescit Şehit Jandarma Abdi Altemel Çok Programlı Lisesi'nde 'Sağlık için sporu seçin' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Erciyes Üniversitesi ve Bünyan Akmescit Şehit Jandarma Abdi Altemel Çok Programlı Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan tüm çocuklara hem sporu sevdirmek hem de spor yapma, spora katılma motivasyonlarını arttırmak için ayrı ayrı hediyeler verildi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini dile getirdi. Aksoyak, "Bu dönem 4. etkinliğimiz olarak Bünyan Akmescit Şehit Jandarma Abdi Altemel Çok Programlı Lisesi'nde birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız sporun sağlığımız için önemini belirtmek çocuklara spor branşlarını tanıtmak spor branşlarına ilgilerini ve katılımlarını arttırmak bu konuda onları desteklemek onları motive etmekti. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamaya çalıştık. Ayrıca, üniversitede bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı hedefledik. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda bizleri misafir eden Bünyan Akmescit Şehit Jandarma Abdi Altemel Çok Programlı Lisesi idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ