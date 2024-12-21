Ertuğrul Yılmaz, Hokey Ümit Milli Takımı Aday Kampına Davet Edildi

Amasya'da yaşayan ve 9 yaşında babasının ısrarıyla hokeye başlayan Ertuğrul Yılmaz, 18 yaşında milli takım aday kampına davet edildi.

Sosyalleşmesi için babası tarafından 9 yaşında hokeye yönlendirilen ve Süper Lig'de mücadele eden Kutlubey Okulları Amasya Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'nda oynayan 18 yaşındaki Ertuğrul, gösterdiği performansla Hokey Ümit Milli Takımı aday kampına davet edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılacak kampa katılacak Ertuğrul, burada da başarılı olarak milli takımla ülkesini temsil etmek istiyor.

Ertuğrul Yılmaz, gazetecilere, hokeyin hayatının merkezinde yer aldığını söyledi.

İleride iyi bir antrenör olarak sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini dile getiren Ertuğrul, "Performansımı katlayarak daha iyi sporcu olmak için çaba göstermeye devam ediyorum. Sosyalleşmek için başladım ama zamanla ilerleyebileceğimi, yeteneğimin olduğunu gördüm. Bundan sonraki hedefim, milli takımlarda daha iyi performans göstermek, kendimi daha fazla geliştirmek."