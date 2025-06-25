Ertuğrul Sandıkcı'nın Etkileyici Performansı: Gol Krallığına İmza Attı

Ertuğrul Sandıkcı'nın Etkileyici Performansı: Gol Krallığına İmza Attı
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Gençlerbirliği'nin 2007 doğumlu santrforu Ertuğrul Sandıkcı, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında U17 ve U19 liglerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Toplamda 37 gol ve 15 asistle sezonu kapatan genç futbolcu, birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Gençlerbirliği'nin 2007 doğumlu santrforu Ertuğrul Sandıkcı, 2025 yılında hem U17 hem de U19 liglerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

2023-2024 sezonunda U17 Elit A Ligi'nde 18 maçta attığı 13 golle, bu alanda zirvede olan ve 9 asistle takımına büyük katkı sağlayan Ertuğrul Sandıkcı, bu sezon da formunu sürdürdü. Sandıkcı, 2024-2025 sezonu U17 Elit A Ligi'nde 8 maçta 9 gol, 5 asist; U19 Liginde de 26 maçta 28 gol ve 8 asistle oynadı ve sadece grubunun değil, 6 grubun tamamında gol kralı oldu. Sezon içinde toplam 37 gol, 15 asistle mücadele eden 2007 doğumlu futbolcu, gelişim liglerinin en golcü futbolcuları arasına ismini yazdırdı.

Fizik gücü, bitiriciliği ve oyun zekasıyla birçok kulübün dikketini çeken Ertuğrul Sandıkcı'ya yurt içinden ve yurt dışından birçok kulübün ilgisi olduğu öğrenildi. İrfan Can Kahveci ve Arda Güler gibi oyuncuları yetiştiren Gençlerbirliği altyapısından çıkan Ertuğrul Sandıkcı, performansıyla Türk geleceği adına umut verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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