Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor formasını bir daha giymem" diyen futbolcuyu kapının önüne koymuş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organize ettiği söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Doğan, Ünal Karaman, Abdülkadir Ömür ve Abdullah Avcı'nın ayrılık süreçleriyle ilgili detaylar verdi.

ÜNAL KARAMAN'IN AYRILIK SÜRECİ

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Ünal Karaman'a neden teşekkür edilmediğine yönelik soru üzerine "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun" dedi.

"ABDÜLKADİR'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YA VEDA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması hakkında "Trabzonspor'a gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi. Trabzonspor'da çalışıp ayrılan her antrenöre ödeme yapıldı. Benim 7. yılım ve en az kime ödendi diye soruyorsanız bu da Abdullah Avcı" dedi.

TRABZONSPOR'UN SATILACAK MI?

Doğan kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya şöyle yanıt verdi;

"Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması normal ve güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum 400-500 var. Ben istesem bile teknik olarak yapılması mümkün değil. Türkiye'de kanun değişirse farklı konuşmalar yapabiliriz. Kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra öteye geçemiyoruz."