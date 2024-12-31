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Ertuğrul Doğan'dan Yeni Yıl Mesajı: Daha Güçlü ve Kararlı Bir Trabzonspor İçin

Ertuğrul Doğan'dan Yeni Yıl Mesajı: Daha Güçlü ve Kararlı Bir Trabzonspor İçin
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Trabzonspor'un başarılı bir gelecek için azimle ilerleyeceğini belirtti. Yeni yılda destek ve motivasyon için teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahip olduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Doğan, "Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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