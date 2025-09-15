Haberler

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaptı.

"SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu" dedi.

"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ"

Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.

Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak, "Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına yanıt verdi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç açıklamasında, "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullanmıştı.

