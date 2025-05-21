Ertuğrul Doğan'a 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

Ertuğrul Doğan'a 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Ayrıca, Trabzonspor ve Galatasaray'a çeşitli para cezaları verildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kurul, ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor ile Galatasaray'ın cezalarını açıkladı. Kurulun yaptığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL ile cezalandırımasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 840 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu),

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 12.05.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu), karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.