Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı

Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü spor yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu ve Sarı-kırmızıların transfer etmek istediği ismi açıklayarak "Galatasaray, Juventus'un sağ beki Alberto Costa'yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş.'' dedi.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da iç ve dış transferde çalışmaları tam gaz devam ederken bir sürpriz yaşandı.Ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın görüştüğü futbolcuyu açıkladı.

''ALBERTO COSTA'YI İSTİYORLAR''

Sarı-kırmızıların transfer etmek istediği ismi duyuran Ertem Şener, "Galatasaray, Juventus'un sağ beki Alberto Costa'yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş. Costa'nın fiziği çok iyi. 21 yaşında ve Portekizli. Bence faydalı olur. Ülkemizdeki Portekizli bekler hep başarılı olmuştu." dedi.

''HER TÜRLÜ İŞ YAPAR''

Ahmetcan Kaplan'ın Galatasaray'a transfer durumu hakkında konuşan Ertem Şener, "Ajax'ın stoperi Ahmetcan Kaplan'ın adı geçiyor. Hem yerli hem genç hem de uzun boylu. Her türlü iş yapar." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.