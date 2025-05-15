Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri
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Spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrası yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Galatasaray'ın başarısı hakkında konuşan Şener, ''Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un nasıl bir hamle yapacağını merak ediyorum. Türk futbolu artık Galatasaray ve diğerleri şeklinde bir noktaya geldi.'' dedi.

Spor spikeri ve yorumcusu Ertem Şener, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ertem Şener, Galatasaray'ın başarısına dikkat çekerken, çok tartışılacak sözlere imza attı.

''KUPAYI KAZANMA HEDEFİ''

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ertem Şener, ''Galatasaray sanki taraftarını memnun etmek için kupayı kazanma hedefiyle sahaya çıktı. Trabzonspor ise sezon boyunca büyük bir başarı yakalamış gibi rahat bir görüntü sergiledi.'' dedi.

''GALATASARAY VE DİĞERLERİ''

Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda da şampiyonluk için en güçlü aday olduğunu belirten Ertem Şener, '' Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un nasıl bir hamle yapacağını merak ediyorum. Türk futbolu artık Galatasaray ve diğerleri şeklinde bir noktaya geldi'' diyerek tartışma fitilini alevledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Final maçı sonrası Ertem Şener'in yorumları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ertem Şener'e başta Trabzonspor olmak üzere birçok Fenerbahçe taraftarı da tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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