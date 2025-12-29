Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Transfer çalışmaları tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda Sports Digitale'e konuşarak transfer açıklamasında bulundu.

''GEREKEN GÖRÜŞMELER YAPILDI''

Yurt dışına giderek transfer görüşmeleri gerçekleştiren Ertan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı." dedi.

"OLUMLU-OLUMSUZ GÖRÜŞMELER OLDU"

Konuşmasına devam eden Torunoğulları, olumlu ve olumsuz görüşmelerin yaşandığını belirterek, ''Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız." sözlerini sarf etti.