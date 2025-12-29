Haberler

Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi Haber Videosunu İzle
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Taraftarlarına müjdeyi veren Torunoğulları, ''Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı. Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz." dedi.

  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer görüşmeleri için Avrupa'ya gitti.
  • Ertan Torunoğulları, transfer görüşmelerinde olumlu ve olumsuz sonuçlar yaşandığını açıkladı.
  • Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız vereceğini ve gerekli transferleri yapacağını duyurdu.

Transfer çalışmaları tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda Sports Digitale'e konuşarak transfer açıklamasında bulundu.

''GEREKEN GÖRÜŞMELER YAPILDI''

Yurt dışına giderek transfer görüşmeleri gerçekleştiren Ertan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı." dedi.

"OLUMLU-OLUMSUZ GÖRÜŞMELER OLDU"

Konuşmasına devam eden Torunoğulları, olumlu ve olumsuz görüşmelerin yaşandığını belirterek, ''Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerbahçe ismi uyuşturucu operasyonu ile savcılığa ifade veren ve yargılanan başkan istemiyor asıl buradan bir müjde verin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

hehe fb başkanı kimseye biat etmez anladın sen

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıMGk:

Bu ülke de adi suçdan yargılanıp sıradan bir dernek başkanlığı bile yapamazsın geçmişler ola öyle ya da böyle bırakacak devam etmesi imkansız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

fb başkanı biat etmez anladın

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıMGk:

Serkan kardeşim Fenerbahçe kongre üyeleri sizin gibi holigan gözle bakmaz bu leke her kuruma ağır gelir kimse taşıyamaz

yanıt3
yanıt2

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur