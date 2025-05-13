Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, 2 yıl aranın ardından geri dönüyor. Ekim 2024'te Amed Sportif Faaliyetler'den ayrılan Ersun Yanal'ın merakla beklenen yeni adresi belli oldu.

2 YIL SONRA SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Son Süper Lig macerasının üzerinden 2 yıl geçen Ersun Yanal, geri dönmeye hazırlanıyor. Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ve teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Kocaelispor'un takımın başına Ersun Yanal'ı getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Ersun Yanal, daha önce Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Alanyaspor ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük yaptı.