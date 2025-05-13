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Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
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16 yıl sonra Süper Lig'e çıkan ve teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Kocaelispor, takımı deneyimli antrenör Ersun Yanal'a emanet etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, 2 yıl aranın ardından geri dönüyor. Ekim 2024'te Amed Sportif Faaliyetler'den ayrılan Ersun Yanal'ın merakla beklenen yeni adresi belli oldu.

2 YIL SONRA SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Son Süper Lig macerasının üzerinden 2 yıl geçen Ersun Yanal, geri dönmeye hazırlanıyor. Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ve teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Kocaelispor'un takımın başına Ersun Yanal'ı getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Ersun Yanal, daha önce Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Alanyaspor ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

seneye düştü demektir bu

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

İsmet taşdemiri neden gönderiyorsunuz ki...emeği geçmiş mücadele etmiş adamı göndermek nedir.bodrumsporu da çıkartan bu degilmiydi.adami salladılar bodrum geldiği gibi geri gidiyor...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

yapmayın yaaa lütfen. yazıktır yeni gencecik takım. yazık edersiniz.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Herkesin çok kötü olduğu rekabetin olmadığı bir dönem de hasbelkader Sow'lu emenikeli Webolu bir kadro kuruldu şampiyon oldu hala onun kaymağını yiyiyor..

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıBerkee Can:

enbüyük hatan olur

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